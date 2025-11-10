Preminuo je čuveni NBA košarkaš i trener Leni Vilkens

Čuveni NBA košarkaš i trener Leni Vilkens, preminuo je u 89. godini života.

Porodica je objavila vest, ali nije saopštila uzrok smrti Vilkensa. Vilkens je čak tri puta primljen u košarkašku Kuću slavnih: kao igrač, trener, i ponovo kao deo čuvenog „Drim tima“ – reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa Olimpijskih Igara 1992. godine. Porodica je navela da je Vilkens preminuo okružen voljenima, ali uzrok smrti nije odmah objavljen. Vilkens je bio jedan od najboljih plejmejkera svoje ere, a kasnije je svoj mirni i pronicljivi stil