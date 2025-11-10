Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 45 minuta  |  Telegraf.rs
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv
Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovim lokacijama: Novi Beograd, stari Merkator, autobus 10-14č Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14č Smederevo, Sportska hala 8-14č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. To
