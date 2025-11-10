Zelenski: Odnosi Ukrajine i SAD ostaju jaki pod Trampom

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski potvrdio je da njegova zemlja održava snažne odnose sa Sjedinjenim Državama pod administracijom predsednika Donalda Trampa, opisujući njihov bilateralni odnos kao konstruktivan uprkos globalnoj zabrinutosti zbog promena u američkoj spoljnoj politici.

U intervjuu za londonski “Gardijan” održanom u kijevskoj Marijinskoj palati, Zelenski se osvrnuo na nagađanja o potencijalnim napetostima nakon sastanka s Trampom u Vašingtonu u oktobru. Zelenski je direktno odbacio glasine o napetom susretu s američkim predsednikom, navodeći da su njihovi razgovori bili “normalni, poslovni i konstruktivni” i usmereni na odbrambene potrebe Ukrajine i strategije za suprotstavljanje ruskim vojnim sposobnostima. Na pitanje o raširenoj