Koliko je skup život u Nemačkoj

Vesti online pre 45 minuta  |  BizPortal.rs, Vesti online
Život u Nemačkoj je tokom oktobra poskupeo manje nego ranije, ali inflacija od 2,3 odsto i dalje ostaje iznad granice stabilnosti koju je postavila Evropska centralna banka (ECB). Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, cene su u proseku porasle za 0,3 odsto u odnosu na septembar.

Najveći rast beleže usluge, koje su u odnosu na oktobar prošle godine poskupele 3,5 odsto. Najizraženiji skok zabeležen je kod prevoza putnika (11,4%), usluga socijalnih ustanova (8%), ali i bolničkih usluga. Cene kirija bez troškova grejanja povećane su u proseku za 2 odsto. Kada je reč o hrani, potrošači su i dalje pod pritiskom, iako je rast cena treći mesec zaredom usporio. U oktobru je poskupljenje hrane iznosilo 1,3 odsto, što je najniža stopa još od januara
InflacijaNemačkaZavod za statistikuvestiekonomijaposkupljenje

