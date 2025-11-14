Mbape dobio "voljno" iz reprezentacije

B92 pre 30 minuta
Mbape dobio "voljno" iz reprezentacije

Kapiten fudbalera Francuske Kilijan Mbape i njegov saigrač iz Reala Eduardo Kamavinga neće igrati protiv Azerbejdžana u meču poslednjeg kola Grupe D kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Pobedom nad Ukrajinom (4:0) u četvrtak uveče Francuska je postala 29. reprezentacija koja je osigurala plasman na Mundijal koji se sledećeg leta igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. U pobedi nad Ukrajincima Mbape je dao dva gola, a pošto nedeljni meč u Azerbejdžanu nema takmičarski značaj, selektor Didije Dešan mu je dao odmor. "Kamavinga je zadobio istegnuće mišića leve tetive. Mbape i dalje pati od upale u desnom skočnom zglobu, što zahteva
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Prvi crveni karton za Ronalda u dugoj karijeri igranja za Portugal

Prvi crveni karton za Ronalda u dugoj karijeri igranja za Portugal

BBC News pre 21 minuta
Prvi crveni karton za Ronalda u dugoj karijeri igranja za Portugal: ‘Možda sam ušao u njegovu glavu’

Prvi crveni karton za Ronalda u dugoj karijeri igranja za Portugal: ‘Možda sam ušao u njegovu glavu’

Danas pre 41 minuta
Prvi crveni karton za Ronalda u dugoj karijeri igranja za Portugal: ‘Možda sam ušao u njegovu glavu’

Prvi crveni karton za Ronalda u dugoj karijeri igranja za Portugal: ‘Možda sam ušao u njegovu glavu’

Danas pre 41 minuta
Mbape neće igrati protiv Azerbejdžana

Mbape neće igrati protiv Azerbejdžana

Sportski žurnal pre 55 minuta
Bivši selektor Srbije piše istoriju, vodiće debitanta na Mundijalu?

Bivši selektor Srbije piše istoriju, vodiće debitanta na Mundijalu?

Sportske.net pre 40 minuta
Prvi crveni karton za Ronalda u dugoj karijeri igranja za Portugal: 'Možda sam ušao u njegovu glavu'

Prvi crveni karton za Ronalda u dugoj karijeri igranja za Portugal: 'Možda sam ušao u njegovu glavu'

Radio 021 pre 46 minuta
Ronaldo propušta početak Mundijala?

Ronaldo propušta početak Mundijala?

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoMundijalUkrajinaKanadaMeksikoAzerbejdžanFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Srbija poražena od Engleske, ostaje minimalna šansa za plasman na SP 2026 kroz Ligu nacija

Srbija poražena od Engleske, ostaje minimalna šansa za plasman na SP 2026 kroz Ligu nacija

Naslovi.ai pre 21 minuta
Prvi crveni karton za Ronalda u dugoj karijeri igranja za Portugal

Prvi crveni karton za Ronalda u dugoj karijeri igranja za Portugal

BBC News pre 21 minuta
Novi incident za bivšeg šefa španskog fudbala: Ujak gađao Luisa Rubijalesa jajima na promociji knjige

Novi incident za bivšeg šefa španskog fudbala: Ujak gađao Luisa Rubijalesa jajima na promociji knjige

Nedeljnik pre 26 minuta
Veljko Paunović dobija ugovor do 2030. godine?

Veljko Paunović dobija ugovor do 2030. godine?

Danas pre 11 minuta
Oglasila se Evroliga: Zvezda kažnjena zbog meča sa Panatinaikosom

Oglasila se Evroliga: Zvezda kažnjena zbog meča sa Panatinaikosom

Danas pre 31 minuta