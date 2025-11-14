Saopštenje izabranih članova Saveta REM-a

Glas Šumadije pre 3 sata  |  Jovanka Nikolić
Saopštenje izabranih članova Saveta REM-a

Mi, dole potpisani izabrani članovi Saveta REM-a, obraćamo se javnosti nakon odluke Narodne skupštine Republike Srbije da ne izabere svih devet članova Saveta, iako je kompletna lista kandidata prošla zakonsku proceduru, javna slušanja i dobila potvrdu Odbora za kulturu i informisanje.

Ovim činom, vladajuća većina nas je dovela pred svršen čin – u situaciju u kojoj se od nas očekuje da učestvujemo u procesu koji je suštinski obesmišljen. Time je poslata poruka da se institucije mogu popunjavati selektivno, prema potrebi stranaka na vlasti, pa čak i kad je u skladu sa zakonom i utvrđenom procedurom. U takvim okolnostima, smatramo da je jedini častan i odgovoran korak da podnesemo ostavke, jer ne pristajemo da budemo birani u procesu koji politiku
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

"Mislim da je ovo sad bio kraj": Srbija je bila na korak od toga da dobije Savet REM-a

"Mislim da je ovo sad bio kraj": Srbija je bila na korak od toga da dobije Savet REM-a

N1 Info pre 1 sat
Četiri člana saveta REM-a podela ostavke: Vladajuća većina nas je dovela pred svršen čin

Četiri člana saveta REM-a podela ostavke: Vladajuća većina nas je dovela pred svršen čin

Novi magazin pre 1 sat
Prva odluka Saveta REM‑a odli čna: UMMR pozdravlja ostavke

Prva odluka Saveta REM‑a odli čna: UMMR pozdravlja ostavke

Glas Zapadne Srbije pre 6 sati
Press: Izbor članova Saveta REM-a od početka bio prevara, ne postoji proces koji ova vlast neće obesmisliti

Press: Izbor članova Saveta REM-a od početka bio prevara, ne postoji proces koji ova vlast neće obesmisliti

N1 Info pre 7 sati
Đorđe Vlajić o izboru Saveta REM-a: Vlast je uspela da izvrda, političkom manipulacijom izbegnuto glasanje

Đorđe Vlajić o izboru Saveta REM-a: Vlast je uspela da izvrda, političkom manipulacijom izbegnuto glasanje

N1 Info pre 7 sati
Četvoro izabranih članova REM-a podnosi ostavke zbog političke instrumentalizacije Saveta

Četvoro izabranih članova REM-a podnosi ostavke zbog političke instrumentalizacije Saveta

Mašina pre 8 sati
Cvejić: Odluka o povlačenju četiri člana REM nije iznenađenje, drugi put rekli ne političkom nasilju

Cvejić: Odluka o povlačenju četiri člana REM nije iznenađenje, drugi put rekli ne političkom nasilju

Beta pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rodoljub ŠabićKragujevacREM

Društvo, najnovije vesti »

U pucnjavi kod Babušnice ubijene dve osobe

U pucnjavi kod Babušnice ubijene dve osobe

Danas pre 19 minuta
Jaćimović najavio da će napraviti svoj „veliki skup“, nastavlja štrajk glađu do ispunjenja zahteva

Jaćimović najavio da će napraviti svoj „veliki skup“, nastavlja štrajk glađu do ispunjenja zahteva

Danas pre 1 sat
"Jedan naš hrvatskim carinicima rekao: 'Gde ste, braćo, Srbi!' i kad je krenulo... ": Iskustva Srba sa graničnih prelaza za…

"Jedan naš hrvatskim carinicima rekao: 'Gde ste, braćo, Srbi!' i kad je krenulo... ": Iskustva Srba sa graničnih prelaza za nevericu, a da vidite šta se desi kada zaigrate užičko kolo tamo gde ne treba

Blic pre 1 sat
Yettel kupio 5G spektar: Komercijalno lansiranje 5G-a u decembru

Yettel kupio 5G spektar: Komercijalno lansiranje 5G-a u decembru

Blic pre 1 sat
Vratite nam Generalštab

Vratite nam Generalštab

Danas pre 59 minuta