Magla otežava vidljivost u Srbiji, Miholjsko leto se završava hladnim talasom i snegom sledeće nedelje

Vidljivost je smanjena u Vojvodini, Beogradu i kotlinama, a meteorolozi najavljuju kraj toplog perioda i dolazak snega sledeće nedelje.

Veoma gusta magla večeras i jutros smanjuje vidljivost na autoputevima i putevima u Srbiji, naročito na deonicama između Novog Sada i Beograda, kao i u Vojvodini i dolinama reka. Zbog toga je saobraćaj otežan i vozačima se savetuje oprez i sporija vožnja. Tokom noći očekuje se vedro vreme, ali uz formiranje magle u Vojvodini, širem području Beograda, Timočkoj Krajini, kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu. Vidljivost će biti smanjena na 100 do 500 metara, lokalno i još manja.

Jutarnje temperature su niske, sa slabim mrazem u južnim i istočnim krajevima, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, sa maksimalnim temperaturama od 14 do 22 stepena, u mestima sa maglom nižim, od 8 do 12 stepeni. Vetar je slab do umeren, jugoistočni.

Meteorolozi RHMZ najavljuju da će vikend doneti stabilno i toplo vreme sa temperaturama do 20 stepeni, dok se od ponedeljka očekuje postepeno naoblačenje i kiša na severu Srbije, uz hladnije vreme i češću pojavu padavina sledeće sedmice. Sa Mediterana se očekuje priliv toplije vazdušne mase, pa će maksimalne temperature lokalno dostići i do 23 stepena. U nedelju će biti još toplije, sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena, dok se od utorka na jugu Srbije očekuju obilne padavine i moguće snežne padavine u planinskim predelima. Od utorka stiže hladan talas sa snegom zbog polarnih vazdušnih masa. Miholjsko leto donosi stabilno i neuobičajeno toplo vreme do kraja vikenda, sa jutarnjim temperaturama od 0 do 7 stepeni i dnevnim do 20 stepeni. Sledeće nedelje hladan talas sa arktičkim vazduhom donosi pad temperature i sneg, sa mogućnošću da se gradovi zabele već u utorak.