Nove cene goriva u Srbiji: Evrodizel poskupeo, benzin ostao isti

Naslovi.ai pre 1 sat

Evrodizel će u narednih sedam dana koštati 201 dinar po litru, dok će cena benzina ostati 182 dinara, saopštilo Ministarstvo trgovine.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe do 21. novembra. Litar evrodizela poskupeo je za tri dinara i sada košta 201 dinar, dok je cena benzina evropremijum BMB ostala nepromenjena na 182 dinara. RTS Danas N1 Info NIN Euronews Kamatica Politika Jugmedia Vranje news Nova ekonomija Volim Zrenjanin Mondo Pressek InfoKG RTV Novi Pazar Bujanovačke Stav.life Serbian News Media IndeksOnline Vrele gume

Poskupljenje evrodizela prati trend rasta cena sirove nafte na berzama, gde je cena Brent nafte dostigla oko 63,976 dolara po barelu. Cena benzina ostaje stabilna uprkos promenama na tržištu. Blic Dnevnik

Ograničenje cena goriva uvedeno je uredbom Vlade Srbije u julu, koja je produžena na još šest meseci. Cena evrodizela za poljoprivrednike ostaje subvencionisana na 179 dinara po litru. Biznis.rs Moj Novi Sad