Ponovo poskupeo dizel

Bujanovačke pre 1 sat
Ponovo poskupeo dizel
Bujanovac, 14. novembar 2025. Na pumpama u Srbiji gorivo će ponovo poskupeti. Nove cene su upravo objavljene i od 15 časova litar dizela će koštati 201 dinar, a benzina 182. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 198 dinara po litru, a benzina 182 dinara po litru. Ovo znači da je cena dizela porasla za tri dinara, dok je cena benzina ostala nepromenjena. Od kraja oktobra cena dizela je uvećana za 8 dinara. Nove maksimalne cene goriva stupaju na snagu danas u 15
Bujanovac

