Vučić o Generalštabu: Ne prodajemo, dajemo u zakup za veliku investiciju

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Vučić o Generalštabu: Ne prodajemo, dajemo u zakup za veliku investiciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras iz Pariza, gde je razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, a tokom obraćanja novinarima osvrnuo se i na pitanje budućnosti kompleksa Generalštaba u Beogradu.

Vučić je istakao da država ne planira da proda prostor Generalštaba, već da ga da u dugoročni zakup, kao model koji bi omogućio realizaciju velike investicije. Reagovao je na izjavu lidera Novog DSS-a Miloša Jovanovića, koji je tvrdio da Srbija ne bi dobila nikakvu geopolitičku prednost eventualnom prodajom tog prostora. „Za razliku od gospodina Jovanovića, čija je vlada prodala Maršalat, mi Generalštab ne prodajemo. Ti veliki rodoljubi su prodali Maršalat i
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vučić: Ne prodajemo Generalštab, dajemo u zakup i pravimo ogromnu investiciju

Vučić: Ne prodajemo Generalštab, dajemo u zakup i pravimo ogromnu investiciju

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićDSSPredsednik SrbijeParizMiloš Jovanovićgeneralstab

Politika, najnovije vesti »

Bbc ne prestaje da šokira! Istražuju se optužbe o još jednoj montaži Trampovog govora: "Svesni smo ovog problema"

Bbc ne prestaje da šokira! Istražuju se optužbe o još jednoj montaži Trampovog govora: "Svesni smo ovog problema"

Blic pre 30 minuta
Prestrojavanje ili dvostruke poruke

Prestrojavanje ili dvostruke poruke

Radar pre 4 sati
Vučić o Generalštabu: Ne prodajemo, dajemo u zakup za veliku investiciju

Vučić o Generalštabu: Ne prodajemo, dajemo u zakup za veliku investiciju

NIN pre 3 sata
Lazović: Hajde da se udružimo i nateramo Vučića na izbore

Lazović: Hajde da se udružimo i nateramo Vučića na izbore

Danas pre 4 sati
Bi-Bi-Si se izvinio Trampu zbog montaže emisije „Panorama”, ali odbija da plati odštetu

Bi-Bi-Si se izvinio Trampu zbog montaže emisije „Panorama”, ali odbija da plati odštetu

Politika pre 4 sati