Vučić o Generalštabu: Ne prodajemo, dajemo u zakup za veliku investiciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras iz Pariza, gde je razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, a tokom obraćanja novinarima osvrnuo se i na pitanje budućnosti kompleksa Generalštaba u Beogradu.

Vučić je istakao da država ne planira da proda prostor Generalštaba, već da ga da u dugoročni zakup, kao model koji bi omogućio realizaciju velike investicije. Reagovao je na izjavu lidera Novog DSS-a Miloša Jovanovića, koji je tvrdio da Srbija ne bi dobila nikakvu geopolitičku prednost eventualnom prodajom tog prostora. „Za razliku od gospodina Jovanovića, čija je vlada prodala Maršalat, mi Generalštab ne prodajemo. Ti veliki rodoljubi su prodali Maršalat i