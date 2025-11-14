Revidirana fiskalna strategija predviđa 2026. rast BDP u Srbiji od 3,0 odsto

Što se inflacije tiče za sledeću godinu se, uz normalizaciju troškovnih faktora i stabilniju poljoprivrednu sezonu, projektuje prosečna inflacija od 3,7 odsto

U Srbiji se sledeće godine očekuje rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 3,0 odsto, što je za 1,2 procentna poena manje u odnosu na prethodna očekivanja, navodi se u revidiranoj fiskalnoj strategiji za 2026. sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu koju je usvojila Vlada Srbije i dodaje da ona odražava konzervativniji pristup planiranju u uslovima povišenih rizika. Srednjoročno gledano, projektuje se kumulativni rast od 11,9 odsto u periodu od 2026. do 2028. godine,