Vrednost državnih projekata za samo nekoliko meseci porasla za skoro 850 miliona evra, pojedini poskupeli i do 90 odsto

Danas pre 6 sati  |  Vojislav Stojsavljević
Vrednost državnih projekata za samo nekoliko meseci porasla za skoro 850 miliona evra, pojedini poskupeli i do 90 odsto

U samo nekoliko mesci od Fiskalne strategije do njene revidirane verzije državni projekti poskupeli su za gotovo 100 milijardi dinara.

Fiskalni savet upozorava da ovako drastična probijanja inicijalnih cena izgradnje važnih infrastrukturnih projekata potencijalno predstavljaju ozbiljan fiskalni rizik. Revidirana fiskalna strategija, koju je objavilo Ministarstvo finansija, donela je brojne promene što se tiče potrebnih sredstava za određene projekte, ali i što se tiče dinamike potrošnje tih sredstava. U odnosu na prvobitnu Fiskalnu strategiju za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028.
