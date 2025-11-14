Đurić se sastao sa Pauelom, razgovarali o produbljivanju odnosa i situaciji u AP Kosovo i Metohija

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas sa savetnikom za nacionalnu bezbednost premijera Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Džonatanom Pauelom, a tom prilikom je podsetio na značaj koji Srbija pridaje istorijskim vezama naša dva naroda i ukazao da težimo produbljivanju odnosa sa Ujedinjenim Kraljevstvom.

Uz iskazano zadovoljstvo zbog intenziviranog političkog dijaloga dveju zemalja u proteklom periodu u kontekstu jačanja sveukupnih bilateralnih odnosa, ministar Đurić je izrazio nadu da će u narednom periodu doći do konkretizacije obostrano izraženog interesa za razvijanje strateškog dijaloga, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Osvrnuo se i na ovogodišnje britansko predsedavanje Berlinskom procesu i preneo utiske sa sastanka ministara spoljnih