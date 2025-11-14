Srušio se mali avion kod Subotice, jedna osoba poginula, pilot hospitalizovan

Sputnik pre 1 sat
Srušio se mali avion kod Subotice, jedna osoba poginula, pilot hospitalizovan

Oko 16.55 sati danas je prijavljeno da je nedaleko od subotičkog aerodroma Bikovo pao mali sportski avion, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Subotici.

Jedno osoba je preminula na licu mesta, dok je pilot prevezen u bolnicu. Prema informacijama iz subotičke bolnice, povređeni član posade aviona je primljen u tu zdravstvenu ustanovu sa višestrukim prelomima i nalazi se u teškom stanju, prenosi RTS. Kako RTS saznaje, poginuo je kopilot Z. S. (30), dok je pilot K. F. (24) u teškom stanju. Kod bikovačkog aerodroma se nalaze policijske i vatrogasno-spasilačke ekipe. Za sada nije poznato šta je uzrok udesa. Uviđaj je u
Ključne reči

SuboticaRTSTanjugAerodromsrbijahronika

