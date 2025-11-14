I Vesiću produžen kućni pritvor

Vesti online pre 3 sata  |  Fonet (P. V.)
I Vesiću produžen kućni pritvor

Bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću, uz još sedam osoba, danas je produžena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, kao i mera prilaženja, sastajanja i komunikacije sa određenim osobama – svedocima, koji treba da budu ispitani u daljem postupku, saznaje FoNet u Višem sudu u Beogradu.

Iste dve mere važe za Anitu Dimoski, Nebojšu Šurlana, Slobodanku Katanić, Sinišu Jokića, Veljka Novakovića, Ivanu Popović i Zorana Mijalovića. Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, mera zabrane prilaženja, sastajanja i komunikacije sa određenim osobama određena je Aleksandru Cvjetkoviću i Draganu Popoviću, dok je Nikoli Triviću i Nenadu Ignjatoviću ukinuta ta mera.
