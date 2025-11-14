Skrivena opasnost: Kako rano prepoznati dijabetes i izbeći komplikacije

Dijabetes se sve češće javlja kod osoba mlađih od 40 godina, pa čak i kod dece i adolescenata, što je posledica porasta gojaznosti i nezdravog načina života, upozorili su danas zdravstveni profesionalci povodom Svetskog dana dijabetesa.

Globalna epidemija dijabetesa je po njihovoj proceni jedan od najvećih javno-zdravstvenih izazova 21. veka. Procenjuje se da 589 miliona ljudi širom sveta živi sa tom bolešću, a Međunarodna federacija za dijabetes (IDF) procenjuje da će do 2050. godine taj broj porasti na 853 miliona, odnosno 13 odsto svetske populacije. Slična situacija je i u Srbiji, gde se procenjuje da s dijabetesom živi oko 700.000 osoba, što čini oko 12 odsto odraslog stanovništva. Činjenica