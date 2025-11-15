Šta tačno piše u odgovoru OFAK-a Amerikanci odbili predlog Rusa rečima: Nije u interesu SAD

Američki OFAK nije izašao u susret zahtevu ruske i srpske strane da se odobri produženje licence za rad NIS, saznaje Sputnjik.

U obrazloženju stoji da je, posle dodatnih konsultacija sa američkim Stejt departmentom, OFAK utvrdio da bi "bilo u suprotnosti sa aktuelnom politikom izdavanja dozvola da se odobre transakcije koje se odnose na nastavak održavanja poslovanja, unapređenje promena u korporativnom upravljanju NIS-a i aktivnosti povezane sa dezinvestiranjem koje uključuju bugarsku filijalu i druge ne-srpske filijale NIS-a, kako je opisano u zahtevu". „Konkretno, takve transakcije ne