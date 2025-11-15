Uživo pogođen ukrajinski vojni aerodrom Masovna predaja vojnika u Harkovu, Ukrajina upotrebila "Patriote" i "Neptune"

Ukrajina je upozorila da je Rusija, dok pojačava svoju kampanju pred zimu, primenila taktiku „spaljene zemlje“ na energetsku infrastrukturu zemlje. Ovo se dešava nakon što je ambasador Moskve u Rumuniji suočen sa „nepobitnim dokazima“ o kršenju vazdušnog prostora. Pratite najnovije vesti o ratu u Ukrajini u našem blogu uživo

U kratkim crtama: Najmanje četvoro poginulih, desetine povređenih u ruskim napadima na Kijev tokom noći:

UŽIVO Zelenski: Rusija je propustila sopstvene rokove za zauzimanje Pokrovska i Kupjanska