Stiglo rešenje za Lukoil

SAD produžile Lukoilu licencu za poslovanje do 13. decembra.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je licencu kojom se dozvoljava da se transakcije vezane za prodaju međunarodne imovine kompanije Lukoil nastave do 13. decembra, navedeno je u dokumentu objavljenom sinoć na sajtu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC). Ministarstvo finansija SAD izdalo je i licencu za obavljanje transakcija sa četiri Lukoilove komapanije koje posluju u Bugarskoj koja je produžena do 29. aprila 2026. godine. Kompanije u pitanju su