Studenti Medicinskog u blokadi javno apelovali na Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu

Blic pre 7 sati
Studenti Medicinskog u blokadi javno apelovali na Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu

Pozvali su je da očuva svoje zdravlje kako bi nastavila borbu za prava građana.

Naglasili su važnost zdravlja i života svakog pojedinca u svojim porukama. Studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu uputili su večeras apel Dijani Hrki, majci mladića Stefana, koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom sadu, da prekine štrajk glađu koji traje već 13 dana. Studenti su u objavi na Instagramu naveli da žele "da ostane sa njima snažna i prisutna". On su poručili i da su "svesni velike boli koju nosi i snage koju pokazuje uprkos svemu što je prošla".
Danas pre 8 sati
Novi SadŠtrajk glađu

