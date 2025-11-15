Tokom noći uklonjen još jedan transparent podrške Jaćimoviću

Tokom noći uklonjen još jedan transparent podrške Jaćimoviću

Noćas je skinut još jedan transparent podrške prevozniku Milomiru Jaćimoviću, koji od ponedeljka štrajkuje glađu ispred ulaza Pokrajinske vlade u Novom Sadu zahtevajući da mu se vrate svi oduzeti autobusi i ponište višemilionske kazne.

Kako su za portal N1 potvrdili očevici, transparent sa natpisom "Podrška Jaćimoviću" koji je bio postavljen na vrhu zgrade, koja se nalazi prekoputa kompleksa Banovine, noćas su oko 2 sata ujutro skinula dva maskirana čoveka u kapuljačama. Tu informaciju je za N1 potvrdio jutros i Milomir Jaćimović. Podsetimo, tokom prethodnih noći su takođe skidani transpareti podrške Jaćimoviću i njegovom sinu Milanu.
