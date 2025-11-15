Policija sprečela krijumčarenje bensedina na graničnom prelazu Šid

Policija i carina sprečili su na graničnom prelazu Šid pokušaj krijumčarenja gotovo 500.000 tableta psihoaktivnog leka ''Bensedin'', saopštila je danas Uprava carina.

Tokom detaljne kontrole kabine kamiona koji je prevozio više od 11 tona papirnih kesa ka Francuskoj, a u cilju sprečavanja krijumčarenja, na ležajevima predviđenim za odmor vozača otkriveno je pet velikih kartonskih kutija ispunjenih sa ukupno 474.225 tableta tog sedativa, navedeno je u saopštenju. Vozač i otkriveni tovar sedativa predati su policiji u dalju nadležnost.