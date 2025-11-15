Dijana Hrka 14. dan štrajkuje glađu: Veterani objasnili u kakvom je stanju

Nova pre 1 sat  |  Autor: N1
Dijana Hrka 14. dan štrajkuje glađu: Veterani objasnili u kakvom je stanju

Kako je javila reporterka N1, ratni veterani koju čuvaju šator u kome Dijana Hrka štrajkuje glađu 14. dan rekli su da je njeno stanje stabilno i nepromenjeno.

Reporterka N1 dodaje da je u trenutku uključenja Dijana Hrka još spavala, te da nisu mogli da kažu ništa detaljnije, dok se ne probudi. Ona je juče posetila privatnu kliniku, bila je pregledana, primila infuziju i terapiju kiseonikom. Predlog lekara je bio da se zadrži u bolnici, ali ona je odlučila da se vrati u šator i nastavi štrajk glađu.
