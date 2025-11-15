UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVA U SELU ZAVIDINCE

Pirotske vesti pre 2 sata
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su S.

M. (1976) iz sela Zavidince kod Babušnice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Sumnja se da je on juče, oko 16 časova, u selu Zavidince hicima iz vatrenog oružja usmrtio M. L. (1956) i njegovog četrdesetjednogodišnjeg sina M. L., ranio drugog sina M. L. (1981), dok je supruzi S. L. (1956) naneo povrede tupim predmetom po glavi. Policijski službenici su pronašli pištolj kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo. S. M. je
