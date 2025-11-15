AMSS: Oprez zbog magle ujutro i uveče, nema zadržavanja na graničnim prelazima

BEOGRAD - Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače na maglu koja u jutarnjim i večernjim časovima može smanjivati vidljivost ispod stotinak metara, i apeluje na oprezniju vožnju, na većem odstojanju.

Saobraćaj je umerenog intenziteta u gradovima, a i na glavnim putnim pravcima odvija se bez zastoja, navode ovog jutra iz AMSS-a. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja, dodaje se u izveštaju. Prema podacima Zimske službe JP Putevi Srbije 2025/26. u 4.43 časa, svi putevi u Srbiji su prohodni i nema snega. U