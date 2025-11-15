Tajne savršenih patrijarhalnih muškaraca

Prestanimo da verujemo čuvarima patrijarhata jer oni žele da drugi žive život koji oni propagiraju, ali ne i oni sami

Glasan, samouvjeren i uvijek zna što je „ispravno“. On štiti „porodicu“, brani „vrijednosti“, i zna tačno kakva bi žena „trebala da bude“. Na Instagramu piše statuse o vjeri i tradiciji, vrijeđa Prajd jer njegova parada ponosa su žena (koju gleda kao sluškinju) i djeca (kojoj ne posvećuje dovoljno pažnje jer je to ženski posao). On je, naravno, religiozan, pravi hrišćanin. Poći će u crkvu nedeljom, nakon što mu je žena pripremila šta da obuče jer ona ipak to bolje