Danas su Detinjci: simbol porodične bliskosti

Vernici srpske pravoslavne crkve danas slavi posebno lep i zanimljiv praznik – Detinjce.

Ovaj praznik uvek pada tri nedelje pred Božić, a za njega se vezuju posebno običaji. Onaj najarasprostranjeniji tiče se “vezivanja” dece. Ovo je simbol porodične povezanosti, bliskosti i razmene dobara. Prethodi sličnim svetkovinama koje se ređaju u nedeljama pre Božića – Materice i Oci. Zajedničko im je da se slave porodične vrednosti i ljubav između roditelja i dece. Danas bi trebalo da, rano ujutro, nekim koncem, predivom ili kaišem nežno “vežemo” decu, obično