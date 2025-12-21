Danas su Detinjci: Koji običaji se vezuju za ovaj praznik?

Danas pre 21 minuta  |  RTS
Danas su Detinjci: Koji običaji se vezuju za ovaj praznik?

Očevi i majke, tri nedelje pred Božić na Detinjce, izjutra „vezuju“ decu, u nekim mestima čak i onu u kolevci.

Nakon što se deca „odreše“ poklonima, roditelji ih odvežu, a potom poklone vrate deci nazad da se počaste. Vreme do Božića u pravoslavlju se meri praznicima – Detinjci, Materice i Oci. Danas, tri nedelje pre dana rođenja sina božijeg, slave se Detinjci. Očevi i majke, na Detinjce, izjutra rano „vezuju“ svoju decu, negde čak i onu u kolevci, a deca im se „dreše“. Nakon što se deca „odreše“ poklonima, roditelji ih odvežu, a potom poklone vrate deci nazad da se
