Barbarez: "Igrači su ovo zaslužili"

Bosna i Hercegovina uspela je da preokretom na utakmici protiv Rumunije dođe na korak od plasmana na Svetsko prvenstvo.

Iako su Rumuni stigli do prednosti, ekipa Sergeja Barbareza je do kraja meča uspela da dođe do preokreta i na kraju pobedi sa 3:1. Za drugi odlazak na Mundijal neophodna je pobeda u Beču protiv Austrije, dok u slučaju remija ili poraza, put do najveće smotre fudbala moraće da traži preko baraža. "Idemo tamo s velikim samopouzdanjem. Ovo je momenat koji smo želeli, da imamo osiguran baraž i da idemo u Beč da probamo da pobedimo, jer je ovo jedinstvena šansa da odemo