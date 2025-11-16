Barbarez: "Igrači su ovo zaslužili"

B92 pre 36 minuta
Barbarez: "Igrači su ovo zaslužili"

Bosna i Hercegovina uspela je da preokretom na utakmici protiv Rumunije dođe na korak od plasmana na Svetsko prvenstvo.

Iako su Rumuni stigli do prednosti, ekipa Sergeja Barbareza je do kraja meča uspela da dođe do preokreta i na kraju pobedi sa 3:1. Za drugi odlazak na Mundijal neophodna je pobeda u Beču protiv Austrije, dok u slučaju remija ili poraza, put do najveće smotre fudbala moraće da traži preko baraža. "Idemo tamo s velikim samopouzdanjem. Ovo je momenat koji smo želeli, da imamo osiguran baraž i da idemo u Beč da probamo da pobedimo, jer je ovo jedinstvena šansa da odemo
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Gde gledati Srbija – Letonija? Vreme je za debi Veljka Paunovića u Srbiji

Gde gledati Srbija – Letonija? Vreme je za debi Veljka Paunovića u Srbiji

Nova pre 35 minuta
Srbija dočekuje Letoniju u Leskovcu: "Orlovi" večeras završavaju kvalifikacije za Mundijal

Srbija dočekuje Letoniju u Leskovcu: "Orlovi" večeras završavaju kvalifikacije za Mundijal

Euronews pre 35 minuta
Neobičan slučaj, Austrijanci ne daju Bosancu da igra protiv njih!

Neobičan slučaj, Austrijanci ne daju Bosancu da igra protiv njih!

Sportske.net pre 5 minuta
Fudbaleri Srbije večeras protiv Letonaca u poslednjem meču kvalifikacija za SP

Fudbaleri Srbije večeras protiv Letonaca u poslednjem meču kvalifikacija za SP

Radio 021 pre 1 sat
Još jedna za kraj: Srbija u Leskovcu protiv Letonije zatvara kvalifikacije za Svetsko prvenstvo

Još jedna za kraj: Srbija u Leskovcu protiv Letonije zatvara kvalifikacije za Svetsko prvenstvo

Večernje novosti pre 1 sat
“Forca Dardania”: Fudbaleri Albanije i Kosova u baražu za Svetsko prvenstvo

“Forca Dardania”: Fudbaleri Albanije i Kosova u baražu za Svetsko prvenstvo

Bujanovačke pre 2 sata
Lučesku besan posle poraza u Zenici: ''Niste zaslužili pobedu, ovde su uslovi očajni, nisam ovo doživeo u karijeri!''

Lučesku besan posle poraza u Zenici: ''Niste zaslužili pobedu, ovde su uslovi očajni, nisam ovo doživeo u karijeri!''

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaMundijalAustrijaBečbaražRumunija

Sport, najnovije vesti »

U NBA ligi zavode red - Kome će uzeti mobilne telefone?

U NBA ligi zavode red - Kome će uzeti mobilne telefone?

Sportske.net pre 15 minuta
Orlovi na ispitu pred domaćom publikom: Pobeda kao jedina opcija!

Orlovi na ispitu pred domaćom publikom: Pobeda kao jedina opcija!

Hot sport pre 0 minuta
Ufc ima novog šampiona: Mahačev ušao u klub odabranih – Rus jedan od retkih sa dva pojasa!

Ufc ima novog šampiona: Mahačev ušao u klub odabranih – Rus jedan od retkih sa dva pojasa!

Hot sport pre 35 minuta
Ovo se čekalo: Obradović otkrio kada se Bolomboj vraća na parket!

Ovo se čekalo: Obradović otkrio kada se Bolomboj vraća na parket!

Hot sport pre 30 minuta
Glupost veka! Isplivali podaci koji otkrivaju sav besmisao trejda Dončića!

Glupost veka! Isplivali podaci koji otkrivaju sav besmisao trejda Dončića!

Kurir pre 0 minuta