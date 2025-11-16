Na današnji dan, 16. novembar

Danas je nedelja, 16. novembar, a ovo su najvažniji događaji u istoriji koji su obeležili današnji dan.

534. - Justinijanov kodeks objavljen pod imenom Codex repetitae praelectionis. 1095. - Na crkvenom saboru u Klermonu, u Francuskoj, papa Urban II pozvao je crkvene velikodostojnike i svetovne vladare u verski rat protiv turskog plemena Seldžuka, koje je okupiralo Svetu zemlju u Palestini. Tako je počela era krstaških ratova. 1242. - Hrvatsko-ugarski kralj Bela IV izdao je Zlatnu bulu, kojom je Zagrebu dat status slobodnog kraljevskog grada. 1384. – Jedviga je