Antivladini protesti u Meksiku, u sukobima povređeno više od 120 ljudi

BBC News pre 1 sat

EPA

Najmanje 120 ljudi, među kojima je 100 policajaca, povređeno je u sukobima tokom antivladinih protesta u Meksiko Sitiju 15. novembra, saopštila je policija.

Hiljade demonstranata marširalo je u subotu meksičkom prestonicom i protestovalo protiv kriminala i vlade predsednice Klaudije Šejnbaum.

Šejnbaum je rekla da su marševe, koji su se održali i u drugim gradovima, finansirali desno orijentisani političari koji se protive njenoj vladi.

Skup su organizovale omladinske grupe Generacije Z, uz podršku ljudi koji protestuju protiv ubistava poznatih ličnosti, uključujući i atentat na gradonačelnika Uruapana Karlosa Manza, koji je pozvao na oštre akcije protiv kartela.

Demonstranti su demontirali delove barijere koja je štitila Nacionalnu palatu, gde živi Šejnbaum.

Policija je upotrebila suzavac.

Vlasti su uhapsile 20 ljudi zbog krivičnih dela, kao što su pljačka i nasilja, rekao je novinarima Pablo Vaskez, šef bezbednosti Meksiko Sitija.

Demonstranti su nosili transparente sa porukama poput „Svi smo mi Karlos Manzo", dok su drugi nosili kaubojske šešire u njegovu čast.

Manzo je ubijen 1. novembra dok je prisustvovao festivalu povodom Dana mrtvih.

Bio je poznat po tome što je otvoreno govorio o bandama koje se bave trgovinom narkoticima i nasilju kartela.

Zahtevao je oštre akcije protiv članova naoružanih kartela.

Šajnbaum je bila protiv kartela, ali se odupirala pozivima na još jedan sveopšti rat protiv droge.

Prethodni pokušaji njenih prethodnika završili su se krvavim rezultatima.

Nekoliko dana pre održavanja marša, predsednica je rekao da demonstracije promovišu botovi na mreži.

„Slažemo se sa slobodom izražavanja i slobodom demonstracija ako postoje mladi ljudi koji imaju zahteve, ali pitanje je ko promoviše demonstracije.

„Ljudi bi trebalo da znaju kako su ove demonstracije organizovane da bi se izbegle manipulacije", rekla je.

Šajnbaum je imala podršku od oko 70 odsto ljudi tokom prve godine na funkciji i postigla je napredak u suzbijanju trgovine fentanilom, što je bilo ključno pitanje za njenog američkog kolegu, Donalda Trampa.

Međutim, kritikovana je zbog toga što nije uspela da zaustavi nasilje koje je zahvatilo zemlju i suočava se sa sve većim neprijateljstvom susednih zemalja.

Ranije ovog meseca, Kongres Perua je glasao da proglasi Šejnbaum nepoželjnom u zemlji.

Odluka je doneta nekoliko dana pošto je Peru prekinuo diplomatske odnose sa Meksikom.

To je usledilo kada je meksička vlada odobrila azil bivšem peruanskom premijeru koji se suočava sa optužbama za pokušaj puča 2022. godine.

Pogledajte fotografije sa protesta:

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Francisco Guasco/EPA/Shutterstock

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.16.2025)