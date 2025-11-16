Srbija, sankcije i Rusija: Odluka o NIS-u za sedam dana, kaže Vučić

BBC News pre 14 minuta

Dok Naftna industrija Srbije (NIS) preživljava period pod američkim sankcijama, stanovništvo Srbije i dalje se pita kako će se one odraziti na njihovu svakodnevnicu i džep.

Pominju se brojne opcije, manje ili više realne - od kupovine dela vlasništva od ruskog Gaspromnjefta, preko stečaja, do nacionalizacije.

Međutim, 15. novembra je stigla poruka Sjedinjenih Američkih Država da NIS nije dobio ni dan da može da nastavi da radi, objavila je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović na vanrednoj konferenciji za medije.

„Prvi put je američka administracija jasno, nedvosmisleno rekla i to napisala, da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, odnosno da zahteva izlazak ruskog vlasništva iz kompanije NIS", rekla je ministarka.

Dodala je da su Sjedinjene Države odobrile pregovore o vlasništvu NIS-a koji važi do 13. februara.

„U narednim danima nas čekaju možda neke od najtežih odluka u našoj istoriji", najavila je Đedović Handanović.

Nada se da će „naši ruski prijatelji shvatiti težinu situacije i da će nam pomoći da je prevaziđemo".

Bez dotoka nafte do 13. februara smo u potpunom kolapsu, rekao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, na vanrednoj sednici Vlade u nedelju, 16. novembra.

Dodao je da Srbija ima rezerve, da građani ne treba da brinu i da moraju da se preduzmu mere.

„Odluku moramo da imamo za sedam dana, u sledeću nedelju moramo da imamo rešenje, nemamo šta da čekamo", poručio je.

Rusi su spremni da „prepuste kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu", objavila je Đedović Handanović ranije na društvenim mrežama.

Ona nije otkrila ko je „treća strana", ali je dodala da je Srbija „podržala" ovu molbu.

Raniji pokušaj da se uvođenjem treće strane uklone sankcije drugoj ruskoj naftnoj kompaniji Lukoilu bio je neuspešan zbog protivljenja američkih vlasti.

Vlast u Moskvi istakla je da zajedno sa Beogradom „traže najbolje rešenje" i da će se u toj potrazi „oslanjati na na međuvladin sporazum iz 2008".

„U sadašnjim uslovima, mi i naši srpski partneri moramo da tražimo optimalno rešenje kako bismo prevazišli veštački stvorene probleme koje je stvorila američka administracija.

„Uvereni smo da su naši srpski prijatelji, kao i mi, iskreno zainteresovani da zaštite našu bilateralnu saradnju od spoljnog mešanja", izjavila je Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Šta je rečeno na sednici Vlade Srbije

Rebalans budžeta, novi razgovori sa ruskom i američkom stranom, rezerve i zasedanje Vlade na dnevnom nivou, sve su to bile teme vanredne sednice Vlade Srbije sa direktorima javnih preduzeća.

Ministri finansija i energetike u Vladi Srbije rekli su da vremena za odluku više nema.

Dubravka Đedović Handanović, ministarka energetike ponudila je ostavku.

„Ne vidim način na koji možemo da prevaziđemo ovu situaciju, jer bez rafinerije u Pančevu ne možemo", rekla je, dodajući da od nje zavise čak i pekare.

„Čekali smo dugo vremena, bili smo strpljivi, razgovarali smo više puta sa našim ruskim partnerima, ali vremena više nema.

„Možemo da čekamo tri do četiri dana, ali ne više od toga, jer smo svesni da dotoka nafte neće biti", naglasila je.

Siniša Mali, ministar finansija, rekao je da aktuelna situacija ugrožava sve u Srbiji i da Vlada nema izbora.

„Sve smo radili kako su naši prijatelji iz Rusije rekli i od toga ništa nije bilo."

Predsednik Srbije je najavio mogućnost pregovora o vlasništvu ruskih sa azijskim i evropskim partnerima.

„Što bi značilo da možemo OFAC da obavestimo zajedničkim pismom."

OFAC, Kancelarija za kontrolu strane imovine, agencija je pri američkom Ministarstvu finansija, čijom odlukom su uvedene sankcije NIS-u.

Ukoliko Rusi ne uspeju da se dogovore sa svojim partnerima oko cene, Srbija će ponuditi bolju cenu za ruski deo NIS-a, naveo je Vučić.

Predsednik Srbije zatražio je od Vlade da izađe pred Skupštinu sa rebalansom budžeta ukoliko je to potrebno za kupovinu dodatnog benzina i dizela.

Đuro Macut, premijer Srbije, najavio je da će Vlada Srbije zasedati na dnevnom nivou.

U čemu je problem sa nacionalizacijom

Predsednik Srbije je, posle sastanka sa Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije u oktobru, naglasio da Srbija nije većinski vlasnik NIS-a i da zato ne može da govori o nacionalizaciji.

„Nismo komunisti", rekao je Vučić.

Ponovio je i na sednici Vlade 16. novembra da želi da po svaku cenu izbegnemo konfiskaciju i otimanje imovine bilo kome.

„Oni traže samo nacionalizaciju, nacionalizaciju. Naša politika je drugačija, partnerska i prijateljska", rekao je.

Dodao je da će Srbija sa Ruskom Federacijom čekati poslednji trenutak za mogućnost da svoju imovinu prodaju.

„Tri su opcije - da Rusi kažu da prodaju svoj udeo da pomognu, da prodaju uz uslov da im se to vrati kad prođe kriza i da neće da prodaju, pa da se snalazimo", kaže ekonomista Božo Drašković za BBC na srpskom.

Rešenje vidi u otkupu dela vlasništva koje ima Gasprom kako bi se zadovoljio zahtev Sjedinjenih Država i evropskih zemalja.

Do nacionalizacije može da dođe ukoliko Rusija odbije da proda svoj udeo u NIS-u, smatra ekonomista Drašković.

„Međutim, nacionalizacija nosi veoma visoke rizike."

Srbija, dodaje, šalje signal da u nestabilnim situacijama nacionalizuje kompanije zbog čega bi strana ulaganja mogla da se smanje, a s druge strane, kada se završi rat i kriza prođe, Rusija ima pravo na odštetu.

„Upali smo u makaze između dve velike sile, napravili smo kao mala zemlja vrlo loš strateški odabir i nauk za ubuduće je da se vitalni sektori ne prepuštaju stranim kompanijama", kaže Drašković za BBC na srpskom.

Nekoliko dana po uvođenju sankcija i posle razgovora sa rukovodstvom Gaspromnjefta, koji ima najveći udeo u vlasništvu NIS-a, Vučić je rekao da neće biti „nestašice nafte, naftnih derivata i bilo kakve energetske krize".

Šta kažu iz Moskve?

Reuters Marija Zaharova, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova, na konferenciji za medije

„Kada je reč konkretno o NIS-u, nastavljamo da u bliskom kontaktu sa Beogradom tražimo najbolje rešenje. Predstoji težak posao“, rekla je Zaharova, objavljeno je na sajtu ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ona je istakla će se strane u potrazi za rešenjem oslanjati na međuvladin sporazum iz 2008. godine, kada je Srbija prodala većinski udeo NIS-a kompaniji Gazprom.

Prema rečima Zaharove, energetika ostaje jedno od ključnih pravaca rusko-srpske saradnje.

„Upravo zahvaljujući naporima ruskog investitora, svojevremeno je NIS od gubitaške firme postao moderna i efikasna struktura naftno-prerađivačkog sektora, lider industrije na Balkanu.

„Podsećamo da je privatizacija ovog preduzeća sprovedena na osnovu rusko-srpskog međuvladinog sporazuma iz 2008, dok Vašington nikada nije imao veze sa tim ugovorom", rekla je Zaharova.

Zašto Gasprom ne želi da proda NIS?

Olga Šamina, BBC ruski servis

Gasprom se tokom prethodnih godina suočio sa ozbiljnim finansijskim pritiskom.

Magazin Forbs je objavio listu ruskih kompanija sa najvećim dugovima, a Gasprom je na vrhu.

Ta firma je ozbiljno pogođena posledicama rata u Ukrajini.

Evropske zemlje su od 2022. praktično prekinule upotrebu ruskog gasa, a Gasprom nije uspeo da potpuno preusmeri protok gasa u Kinu i druge azijske Zemlje.

I Gaspromnjeft trpi posledice rata.

Glavni razlog nisu samo sankcije, već i ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu.

Sada se Rusija suočava sa nestašicom benzina.

Finansijski izveštaji Gaspromnjefta u prvoj polovini 2025. godine nisu bili baš dobri, jer su i ukupan obrt novca i zarada značajno opali.

Međutim, NIS ne donosi značajan prihod ni jednoj, ni drugoj kompaniji.

Nastojanja Gasproma i Gaspromnjefta da ga zadrže u vlasništvu ne može se tumačiti u svetlu bilo kakvih ekonomskih interesa.

Ta odluka je više zasnovana na političkim i strateškim motivima.

Možemo da pretpostavimo da Gasprom pokušava da osigura uticaj na vlasti i poslovni sektor u Srbiji.

Neće biti kantica i kanistera, tvrdi Vučić

Predsednik Srbije je ranije rekao da će se problemi oko sankcija rešiti dogovorom Moske i Vašingtona, kojem se nada.

„Od ruske strane želim da čuje šta je njihov plan u slučaju da se rat u Ukrajini ne završi ubrzo“, rekao je.

Kakav god epilog bio „za nas nema tu lakih rešenja“, dodao je.

„Američka strana je nudila da ne bude sankcija ako garantuje da je Srbiji potrebno neko vreme za nacionalizaciju", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je najavio da će problem nastati ako prestane da radi Rafinerija nafte u Pančevu, jer kada se ugasi moraće da prođu dve do četiri nedelje da se ponovo pokrene.

Pozvao je građane da ne paniče i dodao da država traži rešenje.

„Neće se ponoviti kantice, kanisteri i ostala čuda, garantujem građanima", rekao je Vučić.

Američki Sekretarijat za finansije doneo je početkom godine odluku o uvođenju sankcija ruskim energetskim kompanijama i njihovim podružnicama, među kojima je i NIS.

Srpska firma, većinski u ruskom vlasništvu, tražila je odlaganje početkom februara i od tada do uvođenja sankcija 9. oktobra, osam puta je uspela da pomeri njihovu primenu.

Dok visoki funkcioneri i političari tvrde da nema opasnosti od cenovnih udara ili nestašica nafte i da su zalihe goriva u Srbiji dovoljne za pola godine i više, stručnjaci za energetiku kažu da bi mogle da potraju nekoliko meseci.

Benzinske stanice NIS-a su uredo snabdevene svim vrstama naftnih derivata, saopštili su iz ove kompanije, ali se više ne ,ože plaćati inostranim platnim karticama, već gotovinom, Dina karticom ili elektronskim aplikacijama.

Uoči odluke američke administracije o uvođenju sankcija, delimično je izmenjena vlasnička struktura u NIS-u.

Akcionarsko društvo Intelidžens iz Sankt Peterburga, drugog najvećeg ruskog grada, preuzelo je 19. septembra od Gasproma 11,3 odsto akcija NIS-a, javila je Radio-televizija Srbije.

Gasprom je ostao na samo procentu udela.

U NIS-u sada najveći udeo ima Gaspromnjeft, ćerka firma Gasproma, sa 44, 85 odsto, sledi država Srbija sa 29, 87, a treći je Intelidžens sa udelom od 11,3 odsto.

Ostalo su mali akcionari.

Srbija je, uz Belorusiju, jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji posle invazije na Ukrajinu februara 2022. godine.

Američke sankcije NIS-u do sada su najoštrija kazna Srbiji zbog saradnje sa Rusijom.

Sva odlaganja sankcija

