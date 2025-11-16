Studenti u blokadi raspisali konkurs za vizuelni identitet buduće studentske liste

Beta pre 3 sata

Studenti u blokadi raspisali su danas konkurs za vizuelni identitet studentske liste.

"Novo likovno rešenje treba da prikaže kako vidite studentski pokret, našu borbu ili našu listu. Ova lista nije samo studentska, već i narodna, zato konkurs otvaramo za sve zainteresovane građane", naveli su oni na društvenoj mreži Instagram.

Kazali su da rešenja treba da budu pogodna za primenu na, između ostalog, bedževima prečnika 5,50 centimetara, upaljačima, hemijskama, kalendarima, blokčićima, plakatima A3 formata i novinskim akreditacijama.

Naveli su da rešenja treba da se pošalju u obliku PDF dokumenta i JPG dokumenta, na imejl ftnsebudi@gmail.com do 30. novembra ove godine.

Studenti u blokadi su kazali da je zabranjena upotreba dizajna sa crvenim šakama, koje smatraju simbolom korupcije, već da žele autentičan i prepoznatljiv simbol koji će verodostojno predstavljati njihov pokret.

Dodali su da će svaki dizajn sa neprikladnim rešenjem i onim koje je napravljeno pomoću veštačke inteligencije biti automatski odbačen.

(Beta, 16.11.2025)

