(Video) "O nezavisnosti Kosova ni sa Svetim Petrom" Vučić: Ne pada mi na pamet da prihvatam bilo kakvo priznanje Kosova

Blic pre 5 sati
Naglasio je da Đurić imao dobre razgovore tokom posete Vašingtonu Istakao da je Marko Đurić potpuno slučajno sreo Rubia Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Kosovo i Metohija Srbija, bilo i biće, i istakao da mu ne pada na pamet da prihvata bilo kakvo priznanje Kosova.

Vučić je u Astani, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode bivšeg diplomate Nebojše Vujovića da je šef diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu navodno kako bi ga državni sekretar SAD Marko Rubio upoznao sa dokumentima o priznanju tzv. Kosova, istakao da je Marko Đurić potpuno slučajno sreo Rubia i da nije bilo u planu da ga sretne. - Znači, imao je odlične razgovore tamo. Ne pada mi na pamet da prihvatam bilo kakvo priznanje Kosova. Nisam ja Nebojša
Vučić: Đurić u Vašingtonu slučajno sreo Rubija, nisu razgovarali o „tajnom planu za Kosovo“

Vučić: Đurić u Vašingtonu slučajno sreo Rubija, nisu razgovarali o „tajnom planu za Kosovo“

Danas pre 2 sata
Radar pre 2 sata
Vranje news pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata