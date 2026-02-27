(Video) "O nezavisnosti Kosova ni sa Svetim Petrom" Vučić: Ne pada mi na pamet da prihvatam bilo kakvo priznanje Kosova

Naglasio je da Đurić imao dobre razgovore tokom posete Vašingtonu Istakao da je Marko Đurić potpuno slučajno sreo Rubia Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Kosovo i Metohija Srbija, bilo i biće, i istakao da mu ne pada na pamet da prihvata bilo kakvo priznanje Kosova.

Vučić je u Astani, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode bivšeg diplomate Nebojše Vujovića da je šef diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu navodno kako bi ga državni sekretar SAD Marko Rubio upoznao sa dokumentima o priznanju tzv. Kosova, istakao da je Marko Đurić potpuno slučajno sreo Rubia i da nije bilo u planu da ga sretne. - Znači, imao je odlične razgovore tamo. Ne pada mi na pamet da prihvatam bilo kakvo priznanje Kosova. Nisam ja Nebojša