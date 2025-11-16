Horor na putu: Fiat "panda" sa petoro tinejdžera sleteo sa puta, jedan dečak (18) teže povređen, vozilo zgužvano završilo u kanalu s vodom

Blic pre 10 minuta
Horor na putu: Fiat "panda" sa petoro tinejdžera sleteo sa puta, jedan dečak (18) teže povređen, vozilo zgužvano završilo u…

Karabinjeri su započeli istragu kako bi utvrdili uzroke nesreće.

Meštani pozivaju na poboljšanje saobraćajne sigurnosti u zoni oko kanala. Strah i panika zavladali su u mestu Gromola, ruralnom delu Kapaćo-Paestuma, kada je oko 2 sata ujutru fiat panda, u kojoj je bilo petoro osamnaestogodišnjaka, sletela s puta i završila u kanalu pored ulice Via del Sele. Nesreća se dogodila iz još nepoznatih razloga, a mladi iz ovog mesta proživeli su noć koju će dugo pamtiti. Prema prvim informacijama, jedan mladić je zadobio teže povrede i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Horor sudar na: Auto-putu Vozila bez dozvole, ubila sebe i očuha, teško povredila petogodišnje blizance: Doktori se bore za…

Horor sudar na: Auto-putu Vozila bez dozvole, ubila sebe i očuha, teško povredila petogodišnje blizance: Doktori se bore za život dece

Blic pre 46 minuta
Stradali sve mladi: Petoro mrtvih u stravičnom sudaru automobila, poginuli na licu mesta: Tragedija u Irskoj

Stradali sve mladi: Petoro mrtvih u stravičnom sudaru automobila, poginuli na licu mesta: Tragedija u Irskoj

Blic pre 26 minuta
Poznato stanje povređenih u udesu kod Ovčarsko-kablarske klisure! Majka i ćerka teško povređene, prizori kod manastira jezivi…

Poznato stanje povređenih u udesu kod Ovčarsko-kablarske klisure! Majka i ćerka teško povređene, prizori kod manastira jezivi (foto)

Kurir pre 0 minuta
Majka i ćerka (7) teško povređene, poginuo mladić (19): Oglasila se čačanska bolnica o stanju porodice povređene u sudaru kod…

Majka i ćerka (7) teško povređene, poginuo mladić (19): Oglasila se čačanska bolnica o stanju porodice povređene u sudaru kod Kablara

Nova pre 50 minuta
Stravična tragedija na auto-putu Devojka vozila bez dozvole, poginula zajedno sa očuhom – blizanci (5) u kritičnom stanju

Stravična tragedija na auto-putu Devojka vozila bez dozvole, poginula zajedno sa očuhom – blizanci (5) u kritičnom stanju

Alo pre 35 minuta
Mladić (19) stradao u sudaru kod Čačka Prvi detalji i slike sa mesta nesreće, četvoro povređeno, od toga dvoje dece

Mladić (19) stradao u sudaru kod Čačka Prvi detalji i slike sa mesta nesreće, četvoro povređeno, od toga dvoje dece

Alo pre 1 sat
Majka i ćerka (7) na intenzivnoj, povređen Otac i devojčica (3) Oglasili se iz bolnice u Čačku nakon udesa u…

Majka i ćerka (7) na intenzivnoj, povređen Otac i devojčica (3) Oglasili se iz bolnice u Čačku nakon udesa u Ovčarsko-kablarskoj klisuri

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FiatFijat

Regioni, najnovije vesti »

Horor na putu: Fiat "panda" sa petoro tinejdžera sleteo sa puta, jedan dečak (18) teže povređen, vozilo zgužvano završilo u…

Horor na putu: Fiat "panda" sa petoro tinejdžera sleteo sa puta, jedan dečak (18) teže povređen, vozilo zgužvano završilo u kanalu s vodom

Blic pre 10 minuta
Više od 28.000 saobraćajnih nesreća od početka godine

Više od 28.000 saobraćajnih nesreća od početka godine

RTK pre 5 minuta
Počinju noćna dežurstva u Domu zdravlja Kragujevac

Počinju noćna dežurstva u Domu zdravlja Kragujevac

RTK pre 25 minuta
Aktuelna vranjska priča: Tuča na stadionu i inspektor policije lojalista

Aktuelna vranjska priča: Tuča na stadionu i inspektor policije lojalista

Jug press pre 25 minuta
Horor sudar na: Auto-putu Vozila bez dozvole, ubila sebe i očuha, teško povredila petogodišnje blizance: Doktori se bore za…

Horor sudar na: Auto-putu Vozila bez dozvole, ubila sebe i očuha, teško povredila petogodišnje blizance: Doktori se bore za život dece

Blic pre 46 minuta