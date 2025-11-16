Udes u Ovčarsko-kablarskoj klisuri: Ima poginulih i povređenih

Pravda pre 1 sat
Udes u Ovčarsko-kablarskoj klisuri: Ima poginulih i povređenih

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko podneva dogodila u mestu Međuvršje, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, jedna osoba je nastradala, a četvoro je povređeno, potvrđeno je za RTS u čačanskoj policiji.

Povređeni u nesreći koja se dogodila oko 12 časova nalaze se u Opštoj bolnici Čačak, gde im se ukazuje lekarska pomoć, piše RTS. Stanje povređenih za sada nije poznato. Posle uviđaja biće poznato više detalja o tome kako je došlo do nesreće. Zbog sudara dva putnička vozila, saobraćaj je bio obustavljen od podneva do 13.45, pa su se stvorile kilometarske kolone vozila. RTS
