Kina šalje robote u rat: Biće u prvim borbenim redovima, a deluju poput "roja dronova": Ovo potpuno menja dosadašnji način ratovanja (foto, video)

Blic pre 19 minuta
Ovi roboti mogu delovati u timovima koristeći veštačku inteligenciju i taktičke pristupe slične rojevima dronova Glavne uloge robota su uklanjanje prepreka, izviđanje i podrška ljudskim jedinicama uz topničku i vazdušnu podršku Narodnooslobodilačka vojska Kine koristi robotske četvoronožne jedinice u planiranju i simulacijama amfibijskog iskrcavanja na Tajvan, i otvoreno je otkrila na kojoj novoj taktici radi – napad predvođen "robotskim vukovima" u prvom talasu
Blic pre 19 minuta
