Nek' se spreme Srbi u dijaspori: Ova evropska država biće okovana snegom i ledom, stiže naglo zahlađenje!

Kurir pre 46 minuta
Austriju će početkom naredne sedmice pogoditi snažan prodor hladnog vazduha koji će, nakon neuobičajeno blagih dana, doneti naglo zahlađenje i sneg čak i u niže predele, saopštili su meteorolozi.

Alpsko područje se trenutno nalazi između kompleksa niskog pritiska nad Atlantikom i ivice snažnog visokog pritiska iznad istočne i jugoistočne Evrope. Na istoku u nizijama i dalje se zadržavaju magla i niska oblačnost, dok će zapad planinskog regiona ponovo biti neuobičajeno topao. Prema rečima UWZ-eksperta Martina Templina, tokom dana u zemlju će stići prvi slab front. U nedelju će se nad severnom Italijom formirati ciklon, što će sa jugozapada doneti sve
