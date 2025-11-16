Vatrogasci i hitna pomoć spašavaju povređene: Teška nesreća u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, saobraćaj u prekidu (foto)

Saobraćaj je u prekidu Stanje učesnika nije poznato Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, na magistralnom putu između Čačka i Požege.

U nesreći su učestvovala dva putnička vozila i više osoba je povređeno. Kako javlja "RINA", na licu mesta su dva vozila Hitne pomoći i vatrogasci koji spašavaju povređene. - Na licu mesta nalaze se dve ekipe Hitne pomoći, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, koji učestvuju u zbrinjavanju povređenih i obezbeđivanju mesta nezgode. Za sada nema zvaničnih podataka o stepenu povreda, niti o uzroku sudara - potvrđeno je za agenciju RINA. Saobraćaj je u