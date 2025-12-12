Izvorska voda na samo ČETIRI javne česme ISPRAVNA za piće

Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo četiri javne česme, u Beloševcu, Teferiču, Ždraljici i na Bubnju, pokazuju rezultati analiza Instituta za javno zdravlje, a saopštili su iz Gradske uprave.

Pored toga, voda na javnim česmama priključenim na gradski vodovod je hemijski i bakteriološki ispravna za piće. Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 10 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna izvorska voda na četiri javne česme. Bezbedna za upotrebu je izvorska voda na javnim česmama u Beloševcu, Teferiču, Ždraljici i na Bubnju. Nebezbedne za upotrebu su