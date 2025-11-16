I studenti Pravnog u blokadi apelovali da Dijana Hrka prekine štrajk glađu

Danas pre 3 sata  |  Beta
I studenti Pravnog u blokadi apelovali da Dijana Hrka prekine štrajk glađu

Studenti beogradskog Pravnog fakulteta u blokadi pozvali su Dijanu Hrka (majku jedne od žrtava pada nadstrešnice koja već 14. dan štrajkuje glađu u centru Beograda), da obustavi taj protest, ocenivši da će predstavnici vlasti biti direktno odgovorni za sve posledice koje ona može da ima po svoje zdravlje.

Oni su na društvenoj mreži „Iks“ (nekadašnji Tviter) naveli da se mole da tih posledica neće biti, da je Hrka tražeći pravdu „svoj život stavila u opasnost koja raste iz dana u dan“, a da svaki naredni dan „može biti koban“. „Predstavnike vlasti to ne zanima, jer im ljudski životi odavno ne vrede… Čvrsto stojimo uz Dijanu i zahteve koje je ona postavila, i kao jedinog krivca i jedine odgovorne za sve što se u našem društvu dešava krivimo one koji se prema državi
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

„Mame za mamu“ ubeđuju Hrku da prekine štrajk glađu

„Mame za mamu“ ubeđuju Hrku da prekine štrajk glađu

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Štrajk glađuTwitterDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

Iz ovog mesta U Srbiji mladi gotovo da ni ne odlaze U velike gradove: Beleži sve više dece - sledeće godine proširuju se vrtić…

Iz ovog mesta U Srbiji mladi gotovo da ni ne odlaze U velike gradove: Beleži sve više dece - sledeće godine proširuju se vrtić i škola (foto)

Kurir pre 4 minuta
Mladi iz ovog dela Srbije gotovo da ne odlaze U veće gradove Sve je više dece, opština donela važnu odluku

Mladi iz ovog dela Srbije gotovo da ne odlaze U veće gradove Sve je više dece, opština donela važnu odluku

Alo pre 0 minuta
Advokati: Dvostruko veća izlaznost na izborima za AKB nego pre četiri godine

Advokati: Dvostruko veća izlaznost na izborima za AKB nego pre četiri godine

Danas pre 35 minuta
Robert iz Bačke Topole za božić postao milioner: "Grebali smo srećku za srećkom i onda su zaposleni oko mene počeli da viču"…

Robert iz Bačke Topole za božić postao milioner: "Grebali smo srećku za srećkom i onda su zaposleni oko mene počeli da viču"

Blic pre 2 sata
Velika Plana bez prevoza: "Jugoprevoz" od 1. decembra obustavlja opštinske autobuske linije

Velika Plana bez prevoza: "Jugoprevoz" od 1. decembra obustavlja opštinske autobuske linije

Blic pre 1 sat