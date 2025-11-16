I studenti Pravnog u blokadi apelovali da Dijana Hrka prekine štrajk glađu

Studenti beogradskog Pravnog fakulteta u blokadi pozvali su Dijanu Hrka (majku jedne od žrtava pada nadstrešnice koja već 14. dan štrajkuje glađu u centru Beograda), da obustavi taj protest, ocenivši da će predstavnici vlasti biti direktno odgovorni za sve posledice koje ona može da ima po svoje zdravlje.

Oni su na društvenoj mreži „Iks“ (nekadašnji Tviter) naveli da se mole da tih posledica neće biti, da je Hrka tražeći pravdu „svoj život stavila u opasnost koja raste iz dana u dan“, a da svaki naredni dan „može biti koban“. „Predstavnike vlasti to ne zanima, jer im ljudski životi odavno ne vrede… Čvrsto stojimo uz Dijanu i zahteve koje je ona postavila, i kao jedinog krivca i jedine odgovorne za sve što se u našem društvu dešava krivimo one koji se prema državi