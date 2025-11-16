Mrdić: Tužilaštvo mora da odradi posao da bi došli do istine o padu nadstrešnice

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić najavio je danas da će borbu za istinu i pravdu nastaviti kroz predlog za usvajanje seta pravosudnih zakona kako bi, pored ostalog, svi odgovorni za pad nadstrešnice bili procesuirani. "Mi moramo imati sudstvo i tužilaštvo koje radi u insteresu države. Ako mislimo da isteramo istinu o padu nadstrešnice i smrti 16 ljudi - tu mora tužilaštvo da odradi svoj posao. Novi ljudi