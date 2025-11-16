Mrdić: Tužilaštvo mora da odradi posao da bi došli do istine o padu nadstrešnice

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Mrdić: Tužilaštvo mora da odradi posao da bi došli do istine o padu nadstrešnice
Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić najavio je danas da će borbu za istinu i pravdu nastaviti kroz predlog za usvajanje seta pravosudnih zakona kako bi, pored ostalog, svi odgovorni za pad nadstrešnice bili procesuirani. "Mi moramo imati sudstvo i tužilaštvo koje radi u insteresu države. Ako mislimo da isteramo istinu o padu nadstrešnice i smrti 16 ljudi - tu mora tužilaštvo da odradi svoj posao. Novi ljudi
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Uglješa Mrdić traži ostavku državne tužiteljke i poseban sud za "EXPO"

Uglješa Mrdić traži ostavku državne tužiteljke i poseban sud za "EXPO"

Pravda pre 44 minuta
Uglješa Mrdić: Osnovati novi sud zbog "Ekspa", TOK staviti pod nadležnost Višeg tužilaštva u Beogradu

Uglješa Mrdić: Osnovati novi sud zbog "Ekspa", TOK staviti pod nadležnost Višeg tužilaštva u Beogradu

Radio 021 pre 1 sat
Uglješa Mrdić traži ostavku državne tužiteljke i poseban sud za "EXPO"

Uglješa Mrdić traži ostavku državne tužiteljke i poseban sud za "EXPO"

Pravda pre 59 minuta
Uglješa Mrdić predlaže osnivanje novog suda za "Expo", razrešenje Dolovac i potčinjavanje TOK-a Višem javnom tužilaštvu

Uglješa Mrdić predlaže osnivanje novog suda za "Expo", razrešenje Dolovac i potčinjavanje TOK-a Višem javnom tužilaštvu

N1 Info pre 2 sata
Novi manevar naprednjaka? Uglješa Mrdić traži ostavku državne tužiteljke i poseban sud za „EXPO“

Novi manevar naprednjaka? Uglješa Mrdić traži ostavku državne tužiteljke i poseban sud za „EXPO“

Nova pre 1 sat
Mrdić: Tužilaštvo mora da uradi svoj posao da bismo došli do istine o padu nadstrešnice

Mrdić: Tužilaštvo mora da uradi svoj posao da bismo došli do istine o padu nadstrešnice

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvopravosudni zakoniugljesa mrdic

Društvo, najnovije vesti »

Prazan akumulator: Kako koristiti kablove bez rizika i koju grešku obavezno izbegavati

Prazan akumulator: Kako koristiti kablove bez rizika i koju grešku obavezno izbegavati

Danas pre 35 minuta
Subotičani 15. dan pružaju podršku Dijani Hrka i Milomiru Jaćimoviću

Subotičani 15. dan pružaju podršku Dijani Hrka i Milomiru Jaćimoviću

Danas pre 15 minuta
Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda

Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda

Danas pre 35 minuta
Vatikan vraća desetine predmeta plemenima u Kanadi

Vatikan vraća desetine predmeta plemenima u Kanadi

Danas pre 1 sat
Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda - ko su članovi?

Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda - ko su članovi?

N1 Info pre 44 minuta