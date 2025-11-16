Puvnjava na Kanarevom brdu: Lekari se bore za život ranjenom mladiću (24), pokrenuta policijska akcija "Vihor"

Mladić Uroš R. (24) upucan je večeras oko 18:20 u Vukasovićevoj ulici na Kanarevom brdu u Beogradu, kada je prilazio svom automobilu, nezvanično saznaju Novosti. On je u kritičnom stanju prebačen u Urgentni centar, a lekari mu se bore za život. Policija intenzivno traga za napadačem, a na snazi je akcija „Vihor“. Prema nezvaničnim informacijama medija, napadač je imao periku