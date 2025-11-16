Ubedljiv trijumf rukometašica Radničkog za deobu prvog mesta

Rukometašice Radničkog su u susretu 9. kola Super B rukometne lige ubedljivo savladale ekipu Spartaka iz Debeljače rezultatom 40:15, poluvreme 21:6 i tako nastavile seriju dobrih igara i pobeda.

Nakon nekompletnog kola, Kragujevčanke se nalaze na deobi prvog mesta sa 13 osvojenih bodova. Nakon serije teških utakmica, Radnički je za protivnika imao uslovno slabijeg protivnika, osmoplasirane igračice Spartaka, ali su susretu prišle sa velikom dozom opreznosti i ozbiljnosti. Domaće igračice su na samom startu utakmice dale do znanja rivalkama gde će završiti bodovi. Povele su 3:1 (7. min), zatim 7:2 i 10:3 na polovini prvog dela igre. Nametnuvši svoj ritam,