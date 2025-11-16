Iz ovog mesta U Srbiji mladi gotovo da ni ne odlaze U velike gradove: Beleži sve više dece - sledeće godine proširuju se vrtić i škola (foto)

Kurir pre 3 sata  |  RINA
ČAJETINA – Jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji svakako je Čajetina koje je jedno od retkih mesta van Beograda u kom sve više mladih se odlučuje da ostane i zasniva porodice.

Sve je više dece, stoga su potrebe za obrazovnim kapacitetima sve veće. Ono što raduje roditelje jeste da će novi vrtić na Zlatiboru otpočeti sa radom u narednih deset dana, a planirano je proširenje starog dela vrtića i škole. - U toku je izrada idejnih rešenja za rekonstrukciju i proširenje starog dela vrtića i osnovne škole na Zlatiboru. Nadam se da ćemo tokom zime završiti projektnu dokumentaciju i konkurisati kod Ministarstva prosvete, jer je školska zgrada
