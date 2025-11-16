Poslanica koja se sukobila sa Trampom dobija pretnje smrću: Predsednik je nazvao izdajnicom i "ludom Mardžori"

Mardžori Tejlor Grin, republikanka koja je ranije branila Donalda Trampa i njegov pokret MAGA, izjavila je da su je kontaktirale privatne bezbednosne firme "sa upozorenjima za njenu bezbednost" nakon što je Tramp u petak objavio da povlači svoju podršku.

U objavi na Iksu, Grin je rekla da "vrući lanac pretnji protiv mene podstiče i podstiče najmoćniji čovek na svetu", ne pominjući Trampa po imenu, dodajući da je to "čovek koga sam podržavala i kome sam pomogla da bude izabran". Grin je rekla da je "agresivna retorika koja me napada istorijski dovodila do pretnji smrću i višestrukih osuda muškaraca koji su bili radikalizovani istom vrstom retorike koja mi je upućena upravo sada. Ovog puta od strane predsednika