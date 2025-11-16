Rusija i Ukrajina nastavljaju razmenu zarobljenika! Umerov: Očekuje se da će biti oslobođeno 1.200 Ukrajinaca

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov izjavio je danas da će Ukrajina i Rusija nastaviti razmenu zarobljenika, a trenutno se očekuje da će biti oslobođeno 1.200 Ukrajinaca iz ruskog zarobljeništva. "Po nalogu predsednika Ukrajine, nedavno sam održao konsultacije uz posredovanje partnera u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima o nastavku procesa razmene i oslobađanju naših ljudi iz ruskog zatočeništva", napisao je Umerov na Telegramu.