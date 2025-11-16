Rusija i Ukrajina nastavljaju razmenu zarobljenika! Umerov: Očekuje se da će biti oslobođeno 1.200 Ukrajinaca

Kurir pre 5 sati  |  Agencije
Rusija i Ukrajina nastavljaju razmenu zarobljenika! Umerov: Očekuje se da će biti oslobođeno 1.200 Ukrajinaca
Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov izjavio je danas da će Ukrajina i Rusija nastaviti razmenu zarobljenika, a trenutno se očekuje da će biti oslobođeno 1.200 Ukrajinaca iz ruskog zarobljeništva. "Po nalogu predsednika Ukrajine, nedavno sam održao konsultacije uz posredovanje partnera u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima o nastavku procesa razmene i oslobađanju naših ljudi iz ruskog zatočeništva", napisao je Umerov na Telegramu.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Orban: Situacija je opasna, Evropa je na pragu rata; Umerov: Ukrajina i Rusija nastavljaju razmenu zarobljenika

Orban: Situacija je opasna, Evropa je na pragu rata; Umerov: Ukrajina i Rusija nastavljaju razmenu zarobljenika

RTS pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaTurskaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Orban: Situacija je opasna, Evropa je na pragu rata; Umerov: Ukrajina i Rusija nastavljaju razmenu zarobljenika

Orban: Situacija je opasna, Evropa je na pragu rata; Umerov: Ukrajina i Rusija nastavljaju razmenu zarobljenika

RTS pre 35 minuta
Među povređenima i dete Autobus udario u nosač mosta, čak 12 ljudi hospitalizovano

Među povređenima i dete Autobus udario u nosač mosta, čak 12 ljudi hospitalizovano

Alo pre 30 minuta
(Uznemirujući video) Četvoro poginulih u požaru, među njima dete i mladić (15)

(Uznemirujući video) Četvoro poginulih u požaru, među njima dete i mladić (15)

Alo pre 30 minuta
Uhapšen ukrajinac koji je varao ceo jug Hrvatske! Lažni lekar iznuđivao novac od porodica, evo kako je pao

Uhapšen ukrajinac koji je varao ceo jug Hrvatske! Lažni lekar iznuđivao novac od porodica, evo kako je pao

Alo pre 30 minuta
Srbi morali da plate drakonsku kaznu čim su sleteli u Nemačku Policija ih zaustavila na aerodromu

Srbi morali da plate drakonsku kaznu čim su sleteli u Nemačku Policija ih zaustavila na aerodromu

Alo pre 30 minuta