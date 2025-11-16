Ko je Aleksandar Stanković, budući lider Srbije? Dejanov sin, a Veljkov najveći zadatak

Mondo pre 18 minuta  |  Dušan Ninković
Ko je Aleksandar Stanković, budući lider Srbije? Dejanov sin, a Veljkov najveći zadatak

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Letoniju (2:1) u Leskovcu, a ključni gol postigao je Aleksandar Stanković.

Sin legendarnog Dejana Stankovića, lidera jedne generacije nacionalnog tima, postigao je gol glavom u 60. minutu i to baš na način na koji je selektor Paunović od njega tražio. Kada ga je uveo u igru dao mu je instrukcije da iz drugog plana napada Letonce, što je vrlo brzo rezultatirao pobedonosnim pogotkom Srbije. Dejan Stanković je svoj prvi gol u dresu državnog tima postigao u aprilu 1998. godine na prijateljskom meču protiv Južne Koreje, a zanimljivost je da su
