Studio Live u 12h: Vesić pred tužiocem?

Dijana Hrka, majka mladića poginulog u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ulazi u 16. dan štrajka glađu.

Njena odluka da stupi u ovako radikalan vid borbe posledica je činjenice da se ni posle godinu dana sudski procesi protiv odgovornih za tragediju ne naziru. U ponedeljak bi trebalo da pred tužiocem za organizovani criminal bude saslušan bivši minister saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić kojeg to tužilaštvo sumnjiči za korupciju. Reporterka Ana Novaković prati ovaj slučaj. Sanja Kosović izveštava ispred banovine gde glađu i dalje štrajkuje autoprevoznik Milomir