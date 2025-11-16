Studio Live u 12h: Vesić pred tužiocem?

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Studio Live u 12h: Vesić pred tužiocem?

Dijana Hrka, majka mladića poginulog u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ulazi u 16. dan štrajka glađu.

Njena odluka da stupi u ovako radikalan vid borbe posledica je činjenice da se ni posle godinu dana sudski procesi protiv odgovornih za tragediju ne naziru. U ponedeljak bi trebalo da pred tužiocem za organizovani criminal bude saslušan bivši minister saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić kojeg to tužilaštvo sumnjiči za korupciju. Reporterka Ana Novaković prati ovaj slučaj. Sanja Kosović izveštava ispred banovine gde glađu i dalje štrajkuje autoprevoznik Milomir
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Protest podrške prevozniku Jaćimoviću i Dijani Hrki: Autobuska stanica u Kragujevcu bila blokirana sat i po (FOTO)

Protest podrške prevozniku Jaćimoviću i Dijani Hrki: Autobuska stanica u Kragujevcu bila blokirana sat i po (FOTO)

InfoKG pre 1 sat
Građani okupljeni kraj šatora Dijane Hrka, a stanovnici Ćacilenda se sunčaju ispred Skupštine

Građani okupljeni kraj šatora Dijane Hrka, a stanovnici Ćacilenda se sunčaju ispred Skupštine

Novi magazin pre 1 sat
Ne odustaje još: Opet infuzija - 15. dan štrajka glađu

Ne odustaje još: Opet infuzija - 15. dan štrajka glađu

Pravda pre 2 sata
Protest podrške prevozniku Jaćimoviću i Dijani Hrki: Autobuska stanica u Kragujevcu bila blokirana sat i po (FOTO)

Protest podrške prevozniku Jaćimoviću i Dijani Hrki: Autobuska stanica u Kragujevcu bila blokirana sat i po (FOTO)

InfoKG pre 2 sata
Milomir Jaćimović nastavio štrajk glađu, protest podrške u Kragujevcu

Milomir Jaćimović nastavio štrajk glađu, protest podrške u Kragujevcu

RTS pre 2 sata
Posle protestne šetnje, Kragujevčani blokirali Autobusku stanicu

Posle protestne šetnje, Kragujevčani blokirali Autobusku stanicu

N1 Info pre 3 sata
Završena blokada Autobuske stanice – sve proteklo mirno

Završena blokada Autobuske stanice – sve proteklo mirno

Glas Šumadije pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoŠtrajk glađukorupcijaGoran VesićDijana Hrka

Regioni, najnovije vesti »

Horor na putu: Fiat "panda" sa petoro tinejdžera sleteo sa puta, jedan dečak (18) teže povređen, vozilo zgužvano završilo u…

Horor na putu: Fiat "panda" sa petoro tinejdžera sleteo sa puta, jedan dečak (18) teže povređen, vozilo zgužvano završilo u kanalu s vodom

Blic pre 11 minuta
Počinju noćna dežurstva u Domu zdravlja Kragujevac

Počinju noćna dežurstva u Domu zdravlja Kragujevac

RTK pre 26 minuta
Aktuelna vranjska priča: Tuča na stadionu i inspektor policije lojalista

Aktuelna vranjska priča: Tuča na stadionu i inspektor policije lojalista

Jug press pre 26 minuta
Više od 28.000 saobraćajnih nesreća od početka godine

Više od 28.000 saobraćajnih nesreća od početka godine

RTK pre 6 minuta
Horor sudar na: Auto-putu Vozila bez dozvole, ubila sebe i očuha, teško povredila petogodišnje blizance: Doktori se bore za…

Horor sudar na: Auto-putu Vozila bez dozvole, ubila sebe i očuha, teško povredila petogodišnje blizance: Doktori se bore za život dece

Blic pre 46 minuta