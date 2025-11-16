"Neverovatna majka": Njujork tajms o Dijani Hrki

O štrajku glađu Dijane Hrke, kao i o studentskim protestima koji već godinu dana traju u Srbiji, ali i Generalštabu, Njujork tajms je napisao opširan tekst koji prenosimo u celosti.

Kao tinejdžerka koja je odrastala tokom ratnih godina na Zapadnom Balkanu, Dijana Hrka je naučila da živi sa glađu. Nije bilo hrane, struje ni mnogo vode dok se njena srpska zajednica skrivala pod neprijateljskim bombardovanjem, ali je preživela. Sada, gospođa Hrka, 48, ponovo je bez hrane — ovog puta svojom voljom. Već dve nedelje štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije, želeći da osveti smrt 16 ljudi, uključujući i njenog 27-godišnjeg sina, Stefana. Zatrpala ih